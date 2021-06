Start bei der „Deutschen“

Mit den Spätfolgen eines Sturzes hat Lana Eberle (kleines Foto) zu kämpfen. Die Nachwuchsradsportlerin vom RSV Edelweiß Oberhausen verletzte sich hierbei beim Bundesliga-Rennen Mitte Mai in Korbach an Knie und Hüfte, musste eine Woche pausieren und hat Trainingsrückstand. Deshalb macht sich die Altlußheimerin auch wenig Hoffnungen auf einen Podestplatz bei der Einer-Straßen-DM des Nachwuchses U15 bis U19 am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, im rheinland-pfälzischen Bolanden.

Vor einem Jahr noch wurde Eberle bei den Juniorinnen U19 in dieser Disziplin in Bruchsal deutsche Vizemeisterin. Dies sei aktuell nicht realistisch. „Ein Platz in den Top Ten sollte drin sein. Und wenn ich unter die ersten Fünf kommen sollte, wäre ich ziemlich zufrieden“, meint Eberle, die am Sonntag um 9.30 Uhr auf den 7,8 Kilometer langen Rundkurs gehen wird. Dieser hat ein flaches Profil mit einem moderatem Schlussanstieg und ist zehnmal zu absolvieren.

Weitere Titelkämpfe stehen an

Zum Kreis der Favoritinnen zählen Linda Riedmann (RV Concordia Karbach), Jette Simon (1. FC Kaiserslautern), Justyna Czapla (RV Union Nürnberg), Franzi Arendt (RSC Turbine Erfurt) und Marla Sigmund (RG Hamburg). Mit der deutschen Bahnmeisterschaft vom 7. bis 11. Juli in Köln sowie der DM im Einzelzeitfahren in Treuchtlingen (Bayern) am 1. August stehen für die Schülerin in nächster Zeit noch zwei weitere Titelkämpfe auf dem Programm. sl