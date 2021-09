Start ins Unbekannte

Es ist fast ein Jahr her, dass der TTC Ketsch ein Spiel in der Oberliga bestritten hat. Am 10. Oktober 2020 setzte es für die Damen ein 4:8 in Ettlingen. Wo das Team heute steht, weiß niemand. Keine Zugänge, keine Abgänge – immerhin in dieser Hinsicht herrscht Kontinuität und Verlässlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinter allem anderen besteht durch Corona ein dickes Fragezeichen. Wie ist die eigene Form, wie gut sind die Gegner drauf, in welchen Aufstellungen kann gespielt werden? Insofern ist eine Saisonprognose schwierig, aber TTC-Akteurin Lisa Prautzsch nennt den Klassenerhalt „mal als Ziel in dieser Staffel“, aus der zwei Teams absteigen und der Achte Relegation spielt.

Der Kader Der TTC Ketsch hat für die Damen-Oberliga sechs Spielerinnen gemeldet: Marion Ott (1687 TTR-Punkte) ist Nummer eins des Teams. Es folgen Melanie Berger (1648), Jasmina Simon (1639), Kathrin Thome (1591), Vanessa Moch (1504) und Lisa Prautzsch (1462). mra

Der ESV Weil II, Reserve des Erstligisten, dürfte haushoher Titelfavorit sein, wenn er in Bestbesetzung spielt. Vivien Scholz ist mit 2017 TTR-Punkten überragend in dieser Liga und auch Qian Wan hat mit 1907 Punkten mehr als jede andere Spielerin der Liga. Der TTV Ettlingen mit Kiara Maurer, Singen mit Franziska Plieninger, Burgstetten mit Jutta Ernst und Herrlingen mit Natalia Motzler haben ebenfalls sehr starke Akteurinnen mit Werten über 1700, sind ab Position zwei aber bereits schwächer besetzt. Das könnte ein Vorteil der Ketscherinnen sein, die auf dem Bogen sehr ausgeglichen erscheinen.

Marion Ott wird zumindest für einige Spiele zur Verfügung stehen, ansonsten wird unter den sechs Spielerinnen rotiert. Lisa Prautzsch wird aufgrund ihres Studiums nicht immer zum Einsatz kommen und trainieren. Die Übungseinheiten sind ohnehin nicht mehr wie früher, wegen Corona kann schon die Halle nicht voll belegt werden, sodass auch das Systemtraining nicht stattfindet. „Melanie Berger und Vanessa Moch haben recht viel trainiert“, berichtete Prautzsch. Wie die Form beim ersten Spiel sein wird, weiß niemand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nun geht es für die Ketscherinnen am Samstag um 18 Uhr nach Frickenhausen. „Es wäre cool, positiv zu starten“, meint Prautzsch vor dem Saisonstart. Die Erfolgschancen hängen nicht zuletzt davon ab, ob bei Frickenhausen Carolin Schlender mitwirken kann. Ansonsten sollten Christiane Wisniewski, Jana Scholer, Stephani Sterr und Anika Müller nach Papierform schlagbar sein. mra