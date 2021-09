Startphase misslingt

Nichts war es damit, dem großen Favoriten Rhein-Neckar-Löwen in der Jugend-Bundesliga Handball ein Schnippchen zu schlagen. Mit 28:33 (12:16) verlor die HG Oftersheim/Schwetzingen in Kronau – nach dem Geschmack von Trainer Christoph Lahme am Ende ein bisschen zu hoch.

Aber der Hausherr hatte vom Start weg klar gemacht, wer das Sagen haben soll, legte ein 6:0 und 13:4 vor. Die Gäste wirkten hingegen verunsichert. Erst nachdem ein Drittel der Spielzeit abgelaufen war, fand das HG-Team zu seinem Rhythmus. Lahme: „Keiner auf der Bank oder im Feld zeigte einen Impuls. Es gab keine Tiefe im Angriffsverhalten, keinerlei Abwehrbewegung. Wir machten alle die Fehler, die wir vermeiden wollten.“

Doch allmählich wachten seine Jungs auf. „Mit zwei, drei Umstellungen haben wir die Kurve bekommen.“ Zur Pause waren auf Oftersheim/Schwetzinger Seite auf einmal absolut motivierte Gesichter zu sehen. „Die hatten jetzt richtig Bock“, freute sich der Chefcoach. Und genauso motiviert kehrten sie auf die Spielfläche zurück. Besonders Sinan Antritter und Leonhard Zaum sorgten mit ihren Treffern für die Möglichkeit zum Anschluss, den Thorben Zimprich vollzog (34.). Es folgte für Lahme die spielentscheidende Szene. „Wir hatten in Windeseile auf 17:16 gestellt. Der gewünschte Kippmoment war da, wir wollten mental eine Stufe höher als der Gegner sein.“

Freie Bälle verworfen

Doch versagten dann die Nerven, war es einfach Pech oder ein zu starker Keeper im RNL-Kasten? Jedenfalls wurden freie Bälle ohne gegnerischen Kontakt verworfen. Ruckzuck war der Gast wieder mit vier Toren im Hintertreffen. „Daran haben wir uns den Rest der Zeit aufgerieben“, war die Partie für Lahme dann zum Abhaken, auch wenn seine Männer sich noch einmal aufbäumten, auf zwei Treffer Abstand herankamen, letztlich aber klarer abgehängt wurden..

HG: Back, Rabe, Botterer; Metz (1), Antritter (4), Schulz (2), Zaum (4), Rothardt (6), Fischer (3), Kirchner, Merkel (4/3), Kern (3), Zimprich (1). mj