Startplatz-Hypothek eindrucksvoll zurückgezahlt

Wie in der Vorwoche im französischen Les Gets stellte Mountainbiker Lennart Krayer auch beim Welt-Cup-Finale im italienischen Val die Sole nordwestlich von Trient seine derzeit starke Form unter Beweis: Aufgrund des verletzungsbedingten Verzichts, im vergangenen Jahr an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, verlor der U23-Lizenzfahrer Punkte, die diese Saison für einen vorderen Startplatz fehlen. In der vergangenen Woche fuhr der 20-Jährige, der für die RSG Schwetzingen antritt, von Startplatz 78 auf den 23. Rang, dieses Mal schaffte Krayer sogar den Sprung von Startplatz 72 auf Position 14.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bergige Strecke habe ihm gut gelegen, sagte er im Ziel. Trotz verpatztem Start hatte Krayer schnell in seinen Rhythmus gefunden und überholte in der zweiten Runde bereits 20 Konkurrenten. In den letzten beiden Runden fuhr der Schwetzinger zweimal die sechstschnellste Rundenzeit, wodurch er mit dem 14. Rang im Ziel belohnt wurde. „Ich hatte das Gefühl, am Berg richtig viel Zeit gutmachen zu können und bin sehr zufrieden mit dem Rennen“, freute sich Krayer, der damit seine zweite U23-Saison beendet. „Ich konnte wieder zeigen, was möglich ist. Jetzt freue ich mich auf die Off-season und Urlaub“. zg/mgw