Stefano Parisi hört bei der SGO II auf

Fußball-B-Ligist SG Oftersheim II wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen. Der bisherige Coach Stefano Parisi, der die Mannschaft drei Jahre lang betreut und weiterentwickelt hat, wird den Klub verlassen. „Stefano ist an uns herangetreten mit dem Wunsch, sich zu verändern. Da er bei uns in den letzten Jahren tolle und zuverlässige Arbeit abgeliefert hat, haben wir seinem Wunsch entsprochen“, erklärt Yannick Brauch aus der Sportlichen Leitung der SG Oftersheim II.

Parisi hatte die Reserve des einstigen Oberligisten im Sommer 2019 nach einem internen Umbruch übernommen und zu einer konkurrenzfähigen und verschworenen Einheit geformt. Zwar waren die ersten beiden Jahre seines Wirkens geprägt von den Corona-bedingten Saisonabbrüchen, doch gelang es ihm jeweils aufs Neue, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren und auszubilden. „Er hat unseren Auftrag absolut erfüllt. Gerade jetzt in der letzten Zeit, als wir etwas Verletzungspech hatten, standen Spieler, die er herangeführt hat, zur Verfügung“, will Brauch den Erfolg der ersten Mannschaft auch mit dem Namen Parisi verknüpfen. „Er war immer sehr loyal und kommunikativ.“ Im Januar 2020 war Stefano Parisi zudem mit einer Fairplay-Auszeichnung geehrt worden.

Nachfolger in Sicht

In der gerade beendeten Saison erreichte der 42-Jährige mit seinem Team in der Kreisklasse B1 den siebten Tabellenrang und erfüllte damit die eigene Zielsetzung eines einstelligen Tabellenplatzes. Die SG Oftersheim II ist auf der Suche nach einem Nachfolger bereits in der finalen Phase. „Es wird ein B-Lizenz-Inhaber, der aktuell noch im Jugendbereich tätig ist“, vertröstet Brauch auf die nächsten Tage, in denen die Personalie bekannt gegeben werden soll. Wie es bei Parisi weitergeht, ist derweil noch nicht bekannt. Der einstige Klassestürmer weilt derzeit im Urlaub und war nicht erreichbar.

