Steigerung nach der Pause

Die Mannschaft des Handball-Leistungszentrums (HLZ) Ketsch/Friesenheim hat einen wichtigen Schritt in Richtung Tabellenführung in der Baden-Württemberg-Oberliga gemacht. Bei der TPSG Frischauf Göppingen drehte die Mannschaft in der zweiten Halbzeit auf, bestrafte die Fehler der Gastgeberinnen und gewann letztlich mit 28:24 (10:12).

Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als würde die Schwäbinnen dank starker Torhüterinnen und einigen schnellen Treffern kurz vor der Halbzeit in Richtung Heimsieg steuern, starteten die HLZ-Mädchen mit einer bärenstarken Medina Martinovic im Tor, die zahlreiche wichtige Paraden verbuchte, und Lena Stitzel mit elf Toren eine erfolgreiche Aufholjagd. Trainer Miguel Stegmüller, der den verhinderten Eyub Erden vertrat, war insgesamt zufrieden: „Das war eine schwierige erste Halbzeit, geprägt von vielen technischen Fehlern. Darum war das gewohnte Tempospiel nicht möglich. Im Lauf der zweiten Halbzeit haben wir uns durch eine stabile und ballgewinnorientierte Abwehr und starkes Umschaltspiel absetzen können. Göppingen hat uns aber alles abverlangt.“

Jetzt freuen sich die Akteurinnen des HLZ auf den Samstag, 22. Oktober, wenn um 19 Uhr das Bundesliga-Spiel in der heimischen Ketscher Neurotthalle gegen den TV Nellingen ansteht.

HLZ: Martinovic; Simeth (3), Frey (2), Janssen, Geigle (3), Bender, Kappelar, Dierolf (2), Schweinoch, Schmidt (4), Stegmüller, Geisler (3),. Stitzel (11). zg