Steil: Ein Wechselbad der Gefühle

Erst komfortabel geführt, dann in Rückstand geraten und am Ende doch noch einen Zähler erkämpft. Das vierte Saisonspiel der Kurpfalz-Bären in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen war ein Auf und Ab für alle Fans der noch so jungen Ketscher Mannschaft. Das 26:26 (14:15) beim Aufsteiger HC Rödertal beinhaltete alle Zutaten für ein interessantes Duell, bestätigte Bären-Trainerin Franziska Steil nach dem Abpfiff. „Es war ein sehr schönes Spiel“, sagte sie. „Die Atmosphäre war toll und wenn man mit drei Toren in der zweiten Halbzeit hinten liegt und am Ende einen Punkt holt, dann bin ich stolz auf meine Mannschaft.“

Lea Marmodee rettete den Bären ihren ersten Saisonpunkt mit einem Treffer acht Sekunden vor der Schlusssirene. Dadurch gibt der Club aus der Kurpfalz den letzten Platz an Rödertals Mit-Aufsteiger SG Mainz-Bretzenheim ab. Die Bären klettern auf Rang 15 nach oben.

Dass es in der Offensive besser laufen sollte als in den vorangegangenen Partien, war schon in der Anfangsphase klar ersichtlich. Die Bären haben ihre spielfreie Zeit sinnvoll genutzt und auch im taktischen Bereich gearbeitet. Pluspunkte konnten offenbar Lara Frey und Gianina Bianco sammeln, die in der Startformation standen.

Vor etwas mehr als 500 Zuschauern gelang den Bären durch zwei Treffer von Rebecca Engelhardt und einem weiteren Tor von Bianco ein Start nach Maß. Rödertal hatte zunächst Probleme, konnte sich dann aber auf Lena Smolnik verlassen (3:4/6.). Die Bären traten mutig auf. Bianco, Frey und Wenzel sorgten für einen scheinbar sicheren Vier-Tore-Vorsprung (4:8).

In dieser Phase habe die Mannschaft den Matchplan konsequent umgesetzt, sagte Steil. „Die Mädels hatten die Köpfe oben, waren selbstbewusst und haben an sich geglaubt.“

Wenzel glänzt am Kreis

Konstant und stabil ist die Truppe aber noch nicht. Ein Doppelpack binnen 90 Sekunden durch Bo Dekker sorgte für den Ausgleich. Immerhin rettete Engelhardt den Bären, die mit der inzwischen offensiveren Deckungsvariante der Gastgeberinnen so ihre Probleme hatten, die erste Pausenführung in dieser Saison. Aus der Kabine kam der HCR dann deutlich verbessert und ging mit 20:17 in Führung. Die Bären ließen sich aber nicht abschütteln. Am Kreis glänzte Nele Wenzel mit dem 24:23 für die Bären. „Das war ein Wechselbad der Gefühle“, sagte Steil.

Im letzten Angriff der Gäste schien die Chance schon dahin zu sein, aber Marmodee schaltete nicht ab. Die Spielmacherin suchte nach einem Pass von Engelhardt den Weg zum Tor und belohnte sich und die Bären mit dem am Ende verdienten und leistungsgerechten Remis.

„Die Mannschaft hat zu keinem Zeitpunkt aufgegeben“, fand Steil. „Wir sind glücklich über den ersten Punkt in dieser Saison. In dieser Halle werden nicht so viele Mannschaften gewinnen. Die Entwicklung meiner Spielerinnen ist zu sehen und wir wissen um die Wichtigkeit der kommenden Wochen.“

Nach einem weiteren freien Wochenende gastieren die Bären beim nächsten Aufsteiger. Am Samstag, 22. Oktober, sind sie bei der SG Schozach-Bottwartal gefordert. Das ist insofern ein brisantes Spiel, da bei der SG mit Elena Fabritz und Natascha Weber zwei frühere Ketscher Spielerinnen unter Vertrag stehen.

Bären: Wiethoff, Longo; Scheffler, Frey (3), Bianco (8), Haupt, Torras Parera (5/2), Marmodee (2), Werthmann (1), Wenzel (3), Möllmann, Lohr, Engelhardt (4). fred