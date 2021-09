Mit forschen Tönen geht Franziska Steil in ihr erstes Auswärtsspiel als Trainerin der Kurpfalz-Bären. Das Ketscher Handballteam trifft am Samstagabend in der 2. Bundesliga auf den TVB Wuppertal (Spielbeginn: 18.45 Uhr) und Steil erwartet eine ähnliche Partie wie schon zum Auftakt gegen die SG H2Ku Herrenberg, als die Bären am Ende ihre Kraftreserven ausspielten und mit 33:25

...