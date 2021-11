Steil will sich wieder auf Stärken besinnen

Eine Premiere steht bevor. Noch nie trafen die Kurpfalz-Bären und der MTV Heide in der Vergangenheit aufeinander. An diesem Samstagabend ist es in der 2. Handball-Bundesliga aber erstmals der Fall. Ab 19.30 Uhr stehen sich Franziska Steils Ketscher Mannschaft und der Liga-Neuling in der Neurotthalle gegenüber.

Bei der Premiere gegen den MTV Heide geht Bären-Trainerin Franzi Steil davon aus, dass ihre Mannschaft mit frischem Elan zu Werke gehen wird. © Lenhardt

Respekt hat die Trainerin vor dem Gast aus Schleswig-Holstein. „Das ist ein passabler Aufsteiger, der mit Levke Kretschmann eine überragende Einzelspielerin in ihren Reihen hat. Der Club ist aber auch in der Breite gut besetzt und sehr agil“, hat Steil im Videostudium herausgefunden. Gemeinsam mit ihrem Team macht die Übungsleiterin gerade eine schwierige Phase durch. „Der Saisonbeginn hat ein Hochgefühl bei uns allen ausgelöst, aber jetzt ist es nicht mehr so einfach. Das Abwehrspiel gehörte zu unseren Stärken, aber im Moment vernachlässigen wir es zu sehr. 28 Gegentore sind für ein Team, das normalerweise 22 Treffer im Schnitt kassiert, natürlich zu viel. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und werden auch gegen Heide mit frischem Elan antreten“, verspricht Steil, die mit ihren Spielerinnen über das 28:28 gegen den SV Werder Bremen noch einmal ausführlich gesprochen hat.

Die ehemalige Kreisläuferin gibt aber auch zu, dass die aktuelle Situation nicht spurlos an ihr vorbeigeht. Denn: Ketsch hat wettbewerbsübergreifend seit vier Heimspielen nicht mehr gewonnen. „Ich bin auch neu auf diesem Gebiet. Natürlich ist alles schön, wenn die Ergebnisse stimmen. Aber genau jetzt zeigt sich, was in uns steckt. Ich lerne auch die Spielerinnen noch einmal neu kennen. Aber ich werde einen Teufel tun und alles infrage stellen, im Gegenteil: Ich glaube an die Mannschaft.“

Im Training umgeknickt

Hilfreich ist es, dass Spielmacherin Lea Marmodee wieder zum Kader gehört und auch Lara Eckhardt, die am vergangenen Mittwoch Geburtstag hatte, ihren Rhythmus wieder aufnimmt. Fehlen wird dagegen Ida Marie Krogh. Die Kreisläuferin, die aus privaten Gründen ohnehin gefehlt hätte, knickte im Training um. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. „Sie hat zuletzt Spielpraxis in der zweiten Mannschaft gesammelt, das war wichtig für sie“, sagt Steil über die Norwegerin. „Fitnesstechnisch ist sie inzwischen auf einem anderen Level, aber sie braucht immer noch Zeit. Ich bin mir aber sicher, dass sie für uns noch wichtig sein wird. Es ist schade, dass sie uns jetzt erst einmal fehlen wird.“

Einen gewaltigen Schritt weiter ist Mireia Torras Parera. Die Spanierin kommt immer besser in Schwung, findet auch Steil: „Wie sie spielt, ist eine Augenweide. Ihr Spielstil ist aber neu und deswegen mussten sich auch die Mitspielerinnen erst auf sie einstellen. Allerdings fehlt es ihr noch an Konstanz und sie schafft es noch nicht durchgehend, die Trainingsleistung auch ins Spiel zu übertragen. Aber für sie ist es ein neues Land, neue Menschen und ein neuer Job. Da ist es normal, dass nicht alles auf Anhieb läuft.“

Gegen den MTV können Torras‘ besondere Momente helfen, um in die Erfolgsspur zurückkehren. Heide kam daheim zuletzt mit 20:36 gegen die Füchse Berlin unter die Räder. Trainer Helge Thomsen nahm die Pleite aber ohne große Aufregung hin. „Das passiert schon mal“, sagte er. Gegen die Bären wird die Aufgabe aber wohl kaum einfacher werden – Schwächephase hin oder her.

Info: Kurpfalz-Bären – MTV Heide (Samstag, 19.30 Uhr, Neurotthalle Ketsch)