Steinborn holt den Cup

Trotz eines ungünstigem Ersatztermins gab es beim Seniors Technology Cup – dem mittlerweile in der Region etablierten Ranglistenturnier für Tennis-Senioren beim TTC Waldhaus Altlußheim – beachtlich viele Meldungen (92). Von den Herren 30 – hier siegte der Plankstadter Klaus Steinborn – bis hin zu den Herren 70 fanden alle Konkurrenzen mit nahezu maximal besetzten Feldern statt. Allerdings hatten nur drei Damen in in der Altersklasse 40 gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An fünf Wettkampftagen wurden insgesamt etwa 100 Begegnungen ausgetragen. Die Turnierleitung um Thiel Kohpeiß und Michael Brucker hatte keine Mühe mit der Organisation. Bei der Siegerehrung überreichte Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann insgesamt über 1000 Euro an Sieger und Zweitplatzierte, die meist die topgesetzten oder die in der deutschen Rangliste hoch geführten Spieler waren.

Starker Michael Dietz

Die Sieger Herren 30: Klaus Steinborn (TC 70 Sandhausen); Herren 40: Björn Henkel (TC Kirrweiler); Herren 50: Harald Janson (Astoria Walldorf). Herren 55: Andreas Werling (TC Mutterstadt); Herren 60: Rainer Ehre (TC RW Wiesloch); Herren 65: Gerd Salzbrunn (TC Bühl); Herren 70: Dietmar Michel (KETV Karlsruhe) Damen 40: Kerstin Maier (SC TA Ludwigshafen). zg

Erfreulich aus Waldhäuser Sicht war, dass gerade bei Herren 55 und 60 zahlreiche Mitglieder aus dem eigenen Verein teilnahmen und sogar einer – mit Michael Dietz – nach bravourösen Matches bis ins Finale vorstieß. Dort musste er sich allerdings dann dem gefühlten Dauersieger Andreas Werling (24. der deutschen Rangliste) geschlagen geben.

Der Club zog sowohl sportlich wie auch gesellschaftlich und finanziell ein positives Fazit und hofft 2022 wieder deutlich über 100 Teilnehmer begrüßen und auch eine Konkurrenz Damen 50 an den Start bringen zu können. dk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2