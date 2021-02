Fußball-A-Ligist Spvgg 06 Ketsch II und Trainer Johann Strunk gehen gemeinsam in eine weitere Saison. „Unser Gespräch hat nur ein paar Sekunden gedauert“, schildert Strunk, der inzwischen der dienstälteste Trainer im Fußballkreis ist, seinen Deal mit der Abteilungsleitung.

AdUnit urban-intext1

„Ich bin immer noch mit großer Begeisterung dabei“, sagt das Ketscher Urgestein, das seit gut einem Jahrzehnt an der Seitenlinie der Ketscher Reserve steht. In seine Amtszeit fällt auch der größte Erfolg der zweiten Mannschaft der Sportvereinigung, die im Juni 2018 den Aufstieg in die Kreisliga schaffte, dort aber den Klassenerhalt im Folgejahr nicht.

Kader bleibt zusammen

Auch der Kader bleibe im Gros so weit zusammen, bestätigt Strunk, der nun guter Hoffnung auf einen neuen Geist im Team ist. „Ich habe gemerkt, dass da etwas zusammenwächst. Die neuen Spieler passen super rein.“ Nach dem Abstieg aus der Kreisliga im Jahr 2019 suchte der Club lange Zeit nach dem Fallschirm, um den freien Fall aufzuhalten. In dieser Saison stabilisierte sich die Strunk-Elf nach anfänglichem Stotterstart und hat sich bis zur Saisonunterbrechung bis auf Rang sieben nach vorne gearbeitet. Mit Sebastian Ries (TSG Eintracht Plankstadt) wurde für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein Routinier an Land gezogen, der das Offensivspiel ankurbeln soll.

Mit Jan Ostler verließ nur ein Spieler die Nullsechser und schloss sich dem Ligakonkurrenten SC Olympia Neulußheim an. „Bei ein, zwei Spielern steht für die neue Runde wegen Umzugs noch ein Fragezeichen. Alle anderen bleiben aber dabei“, freut sich Strunk auf ein gewachsenes Team. Im Zuge der derzeitigen Diskussion wäre es ihm lieb, den Spielbetrieb für diese Saison noch einmal aufzunehmen. „Es wäre wichtig, um wieder etwas Normalität in den Alltag zu bekommen“, sagt Strunk. wy