„Wir haben das Spiel von Anfang an gut angenommen“, sagt Johann Strunk, Trainer der Spvgg 06 Ketsch II zum 2:0-Erfolg gegen den FC Türkspor Mannheim II. „Wenn du in so einem Spiel in Rückstand gerätst, wird es schwer.“

Aufgrund einer Quarantäne konnte der dienstälteste Trainer des Fußballkreises seine Mannschaft nicht selbst betreuen. „Der Matthias Sommer hat die Mannschaft super

...