Stumpf schafft 50,3 Kilometer

Der für den SV Hellas Brühlstartende Schwimmer Jürgen Stumpf trat beim 24-Stunden-Schwimmen im Sportbad Neckarpark in Stuttgart in der Altersklasse AK60 an.

In den den ersten zehn Stunden hatte er zwölf Schwimmer auf der Bahn Dort schwamm er 32.5 Kilometer, danach gab es eine einstündige Pause. Bei der Rückkehr ins Wasser galt es ,noch einmal fünf Stunden zu schwimmen, mittlerweile war es 2 Uhr morgens. Es waren nur noch fünf Teilnehmer auf der Bahn. Jürgen Stumpf nutze seine Ausdauer und schwamm 17.8 Kilometer . Damit stellte er einen neuen Altersklassenrekord in der Altersklasse AK60 mit 50.3 Kilometer auf. Der alte Rekord hatte bei 41.1 Kilometer gelegen. zg