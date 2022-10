Sturz in Bach hält kaum auf

Der Schwetzinger Mountainbiker Lennart Krayer absolvierte sein erstes Cycle-Cross-Rennen in diesem Jahr in Baiersbronn und bestach auf Anhieb als Zweiter. Krayer startete dabei sogar in der Eliteklasse, da es in seiner Altersklasse kein separates Rennen oder eine Wertung gab.

Die Strecke war sehr kurvenreich mit wenig Höhenmetern, dafür aber mit schnellen Passagen versehen. Krayer hatte den Untergrund unterschätzt und die falschen Reifen gewählt, denn die Strecke war aufgeweicht und teilweise sogar matschig. Nach dem Start behauptete sich der Schwetzinger aber auf Position zwei und hatte einen guten Zug nach vorne, trotz der suboptimaler Bodenhaftung.

In der sechsten von zwölf Runden unterlief Krayer ein Fahrfehler, er fiel in einen Bach, berappelte sich wieder, verlor jedoch 40 Sekunden, was den Kampf um Platz eins unmöglich machte. Als Zweiter zog Krayer eine positive Rennbilanz und freut sich nun auf weitere interessante Cross-rennen in der neuen Saison. zg