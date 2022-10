Suche nach einem guten Gefühl

Dreimal haben die Kurpfalz-Bären zum Start in die Saison in der 2. Handball-Bundesliga daheim gespielt. Dreimal verließen sie die Platte ohne etwas Zählbares. Mit 0:6-Punkten liegen sie auch wegen der schwachen Chancenverwertung auf dem letzten Platz einer noch nicht wirklich aussagekräftigen Tabelle. Dennoch war es Geschäftsführer Armin Wagner wichtig, Trainerin Franziska Steil nach der zurückliegenden 15:24-Niederlage gegen den TSV Nord Harrislee sein Vertrauen auszusprechen.

Anschließend hatte das Team aus Ketsch ein spielfreies Wochenende, um die Fehler zu analysieren. Die beiden Torhüterinnen Johanna Wiethoff und Katarina Longo konnten sich im Saisonverlauf bereits steigern. Auch die Leistung in der Defensive ist ordentlich, wenn man die Anzahl der Gegentore betrachtet. Das große Manko ist und bleibt die Offensive. Ohne echte Rückraum-Shooterinnen erspielen sich die Bären zwar Chancen. Sie treffen aber zu selten ins Tor.

An ihr liegt es nicht: Torhüterin Johanna Wiethoff. © Lenhardt

Es seien gute Ansätze zu sehen gewesen, ist aus dem Lager des Clubs zu hören. Beim HC Rödertal soll am Samstag (Spielbeginn: 18.30 Uhr) ein Lerneffekt erkennbar sein. Allerdings wurde die Vorbereitung von einer Grippewelle beeinträchtigt. „Ich weiß leider noch nicht, wie der Kader aussehen wird“, sagte Steil. „Wir haben einige angeschlagene Spieler.“

Anreise schon am Freitag

Der in Großröhrsdorf bei Bautzen beheimatete Gastgeber ist nach dem Aufstieg mit jeweils einem Sieg, einer Niederlage und einer Punkteteilung in die Spielzeit gestartet. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit gegen die TG Nürtingen, als den Bienen nur vier Treffer gelangen, stabilisierten sie sich in der zweiten Halbzeit. Sie unterlagen aber dennoch mit 20:31. „Wir wollen nur auf uns schauen. Wir haben beim letzten Spiel viele vermeidbare Fehler gemacht im Angriff. So können wir kein Spiel gewinnen“, klang HCR-Übungsleiterin Maike Daniels fast deckungsgleich wie Trainerkollegin Franziska Steil. „Es liegt nun an uns, unser Spiel in dieser Hinsicht klar zu verbessern und so wieder zu unseren Stärken zu finden. Alles andere ist uninteressant.“

Die Bären reisen bereits am Freitag an und geben sich kämpferisch. „Wir werden alles geben, um gegen Rödertal ein gutes Spiel abzuliefern“, sagte Steil. „Mit Blick auf den Oktober, in dem wir nur zwei Spiele haben, ist es wichtig für uns, dass wir uns ein gutes Gefühl holen.“ fred