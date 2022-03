Suche nach Konstanz

Ein Sieg beim FC Viktoria Neckarhausen II (5:1) und eine knappe Niederlage beim Zweiten VfL Hockenheim (2:3) – bei der TSG Eintracht Plankstadt II zeigt man sich mit der Ausbeute zufrieden, noch mehr wiegt aber das Auftreten der Kreisliga-Reserve. „In Hockenheim hat die Mannschaft nach dem 0:3 Charakter gezeigt. Wäre das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen, wäre der Ausgleich möglich gewesen“, schildert TSG-Trainer Marco del Giudice.

Auch wenn die Philosophie des Trainergespanns darauf gerichtet ist, den Spaß am Fußball in den Vordergrund zu stellen, verschließt man sich vor dem Blick auf das Klassement doch nicht ganz. „Klar schielt man ein wenig auf die Tabelle, vor allem wenn man sieht, dass man an den Plätzen drei und vier schnuppern kann“, gesteht er. „Die Jungs sind aber realistisch und wissen, dass auch der fünfte Platz schon ein super Ergebnis ist.“

Kunstrasen als Vorteil

Einen kleinen Bonus verbucht die TSG Eintracht II, wenn sie auf dem heimischen Kunstrasenplatz antritt. Dort ist das Team bislang noch ungeschlagen. Was de Giudice aber nicht verborgen geblieben ist, ist die noch fehlende Konstanz seines Teams. „Wir wachen meistens immer erst in der zweiten Hälfte auf. Daran müssen wir arbeiten.“ wy

