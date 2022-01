Sulejmani kommt nicht zum SV Sandhausen

Sandhausen. Gerüchten zufolge hatte der SV Sandhausen ein Auge auf Valmir Sulejmani geworfen, nun herrscht Gewissheit: Der Angreifer wechselt zwar innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga, aber nicht an den Hardtwald, sondern von Hannover 96 zum Schlusslicht FC Ingolstadt. Der SVS schaut, wenn er tatsächlich an Sulejmani interessiert war, in die Röhre. Bei den Schanzern trifft der 25-jährige Angreifer, der zwischen 2018 und 2020 für den SV Waldhof Mannheim aufgelaufen war, auf die früheren SVS-Profis Nils Röseler und Denis Linsmayer. mjw

