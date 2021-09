SV 98 II mit Rückenwind

Mit dem Nachholspiel zwischen dem SV 98 Schwetzingen II und dem FC Hochstätt Türkspor II wird die Tabelle in der Fußball-Kreisklasse B1 am Mittwochabend weiter gerade gezogen. Die Mannschaft von Trainer Toni Casciaro nimmt dabei den Rückenwind eines 4:2-Auswärtssieges bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II mit in die Partie.

„In der ersten Hälfte lief es nicht so, wie ich wollte. Nach der Pause und einer deutlichen Ansprache und den ersten Auswechslungen lief es dann deutlich besser“, baut Casciaro auf die zweiten 45 Minuten, in denen der SV 98 II auch alle vier Treffer erzielte. Nun wartet mit dem FC Hochstätt Türkspor II ein Gegner, der bei zwei Siegen und vier Niederlagen bereits Licht und Schatten präsentiert hat. Insbesondere bei den sieglosen Partien klingelte es bei den Mannheimern im Schnitt sechsmal im eigenen Kasten. Dennoch warnt Casciaro vor dem Kontrahenten: „Ich rechne mit einer kampfstarken Mannschaft, die man auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen sollte und gegen die man dagegenhalten muss. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, da wir uns im Aufbau der Mannschaft befinden.“ Casciaro kann noch immer nicht auf seinen vollen Kader zurückgreifen, da sich zurzeit Spieler im Urlaub oder im Verletztenstand aufhalten. wy