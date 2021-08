SV 98 scheidet im Elfmeterschießen aus dem Pokal aus

Die 7:8-Niederlage nach Elfmeterschießen am Mittwoch im BFV-Pokalspiel beim Landesligisten TSV Assamstadt hat sich der SV 98 Schwetzingen selbst zuzuschreiben. Die lange Fahrt ins Taubertal schien den Schwetzinger Spielern nichts ausgemacht zu haben, denn in der ersten Halbzeit beherrschten die Gäste ganz klar das Geschehen. Folgerichtig kam der Doppelschlag von Linus Held, der in der 21. und 22. Minute seine Mannschaft in Führung schoss. Als Jonas Geißler mit einen Eigentor die Gäste mit 3:0 in Front brachte (33.), schien der Abend vielversprechend zu verlaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch als auch Niklas Wenz ein Eigentor zum 1:3 fabrizierte, wachte der Gastgeber auf (78.) Geißler machte sein Eigentor mit den 2:3-Anschlusstreffer wieder wett (83.) und mit dem Schlusspfiff gelang Assamstadt durch Lange der 3;3-Ausgleich, Auch in der Verlängerung ging der SV 98 durch Florian Djahini erneut mit 4:3 in Führung. Der TSV blieb die Antwort nicht schuldig und kam durch Joanas Wagner erneut zum Ausgleich (120.). Im anschließenden Elfmeterschießen stellte der Gastgeber die besseren Schützen und gewann mit 8:7. lof