SV Sandhausen am 1. Spieltag gegen Bielefeld - mit den Kinsombi-Brüdern

Sandhausen. Da wären zum Beispiel Sven und Lars Bender. Oder auch Niko und Robert Kovac. Aber es gibt auch noch viele andere Brüderpaare, die in der Vergangenheit auf sich aufmerksam machen konnten. Der SV Sandhausen schafft es nun durch den Transfer von David Kinsombi ebenfalls in diese Statistik, denn der jüngere Bruder Christian stand schon im Kader des Fußball-Zweitligisten.

Nun sind sie vereint und Trainer Alois Schwartz hofft, dass sich die beiden Profis gegenseitig antreiben. „Ich habe das auch noch nie gehabt, dass Brüder zusammenspielen“, sagte der 55-Jährige vor dem ersten Spieltag, an dem der SVS daheim gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 16. Juli, 13 Uhr) antreten wird. „Sie machen das sehr professionell, schonen sich nicht und gehen ganz normal in die Zweikämpfe oder machen sich auch mal an, wenn etwas nicht so läuft.“

Christian Kinsombi geht in sein zweites Jahr beim SVS und will einen weiteren Schritt nach vorne machen. © Michael Ruffler

David Kinsombi ist ein Spieler, der Sandhausen dank seiner Ballsicherheit und Kreativität guttun wird. Beim Hamburger SV, der in der Vorsaison in der Relegation die Rückkehr ins Oberhaus verpasste, galt er monatelang als Fixpunkt im Spiel von Coach Tim Walter. In der entscheidenden Phase war er dann aber außen vor. „Ich habe Revue passieren lassen, was im letzten Jahr in Hamburg geschehen ist“, sagte David Kinsombi, der die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des SVS lobt.

Große Erwartungen

Warum es am Ende in Hamburg nicht mehr nach Plan lief, weiß Kinsombi selbst nicht so recht. „Es ist schwer, in einem Satz alles zusammenzufassen. Es ist eine Menge zusammengekommen. Die Mannschaft hat sich gefunden in den letzten Spielen und gut funktioniert, so wie sie gespielt hat. Das gehört zum Sport dann dazu, dass man immer versucht, Gas zu geben und zu kratzen. Aber man muss eben auch akzeptieren, dass es dann nicht sein soll.“

Bei seinem neuen Verein wird er die Nummer 10 auf dem Rücken tragen, die für gewöhnlich große Erwartungen weckt. Für Kinsombi kein Problem. „Ich möchte meine Leistung der Vorsaison toppen und mit einem guten Gefühl in die Spiele gehen“, sagte er. „Ich weiß, dass ich jederzeit torgefährlich sein und auch meine Mitspieler einsetzen kann. Das möchte ich zeigen.“

Übrigens: Beim Wechsel nach Sandhausen spielte Bruder Christian gar keine große Rolle, verdeutlichte David Kinsombi. „Er hat tatsächlich sehr spät erfahren, dass der Transfer ansteht. Ich habe immer mal wieder bei ihm reingehorcht, wie er die Lage beim SVS empfunden hat und er hat mir immer positive Signale gegeben. Es kann ja auch etwas Einmaliges sein, mit seinem Bruder auf dem Platz zu stehen“, sagte der 26-Jährige.

In Wiesbaden ausgebildet

Ausgebildet wurde er zunächst bei Wehen Wiesbaden, ehe er in die Nachwuchsabteilung des 1. FSV Mainz 05 wechselte. Nach Stationen bei Eintracht Frankfurt, dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg nahm die Karriere bei Holstein Kiel so richtig Schwung auf. Der Marktwert versiebenfachte sich und der HSV klopfte an. Insgesamt absolvierte Kinsombi bereits 152 Zweitligaspiele, in denen er 21 Tore erzielte und 14 Treffer vorbereitete.

Findet er seine Form wieder, hat der Sandhausen einen Coup gelandet, glaubt auch Alois Schwartz: „Er kann uns dazu verhelfen, mehr Ballbesitz zu haben. Da haben wir auch etwas Nachholbedarf, wobei Ballbesitz keine Tore schießt. Aber wir wollen schon für mehr Entlastung sorgen.“

Es ist davon auszugehen, dass der Coach auf die eingespielte Defensive baut. Auch das defensive Mittelfeld – bestehend aus Tom Trybull und Erik Zenga – dürfte unberührt bleiben. In der offensiven Dreierreihe könnte Kinsombi auf der rechten Seite zum Einsatz kommen. Möglich ist aber auch, dass er auf der Achterposition oder als Spielmacher aufläuft.

David Kinsombi selbst dürfte es völlig egal sein. Er möchte einfach wieder häufiger auf dem Platz stehen und seiner Mannschaft helfen – am liebsten gemeinsam mit seinem Bruder.