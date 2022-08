SV Sandhausen: An erste Heimspiele anknüpfen

Sandhausen. Einer der wenigen Spieler, die es aus der eigenen Jugend in den Profibereich beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen geschafft haben, ist Benedikt Grawe. Der Ersatztorhüter ist 22 Jahre alt und spielt seit der U17 bei den Schwarz-Weißen vom Hardtwald. Neben ihm fallen noch Vincent Schwab, Felix Jung, Benjamin Franz, Bennet Schieber und Frederik Rahn in die sogenannte Local-Player-Regelung. Sie besagt, dass mindestens vier Spieler des Profikaders lokal ausgebildet sein müssen.

„Local Player zu sein, ist Chance und Verpflichtung zugleich. Für unsere Jugendspieler ist es eine Auszeichnung sporadisch beim Training der Profis dabei zu sein. Die Jungs sollen alles geben“, so der sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Aus Grawes Sicht ist das aktuell nicht möglich: Er spielt in den Planungen von Trainer Alois Schwartz unfreiwillig keine Rolle. Der Grund ist wenig erfreulich: Anfang Juli wurde er am Blinddarm operiert. Seitdem geht es nur schleppend vorwärts. Der Coach macht sich Sorgen. Und das liegt nicht nur daran, dass Grawe seit nunmehr fast zwei Monaten nicht mittrainieren kann. „Er geht ein wenig spazieren, wenn man es so nennen kann. Mehr Kraft ist nicht da“, sagte Schwartz. „Wichtig ist für ihn, dass er den Kreislauf hochbekommt. Die Hitze in den vergangenen Wochen hat ihm bestimmt auch nicht gutgetan. Er ist im Moment wirklich auf einem ganz niedrigen Niveau.“

Dabei sollte Grawe in dieser Saison näher an Stammtorwart Patrick Drewes heranrücken. Es ist sein drittes Jahr im Profikader. Nun wurde er ausgebremst. „Ich weiß auch nicht, was das für eine Entzündung war“, sagte Schwartz, der auch beschrieb, dass Grawe bis zu zehn Kilo abgenommen haben soll. „Mir würde es helfen, zehn Kilo abzunehmen. Ihm hat es nicht geholfen. Letztendlich drücke ich ihm nur ganz fest die Daumen, dass er schnell wieder zurückkommt.“

Freie Tage helfen bei Fokussierung

Die große Not herrscht beim SVS auf der Torhüterposition nicht. Auch in dieser Saison sind die Chancen auf viele Einsätze für die beiden Keeper hinter Drewes eher gering. Denn er ist der unangefochtene Stammtorhüter. Der 29 Jahre alte Schlussmann, der in der zurückliegenden Winterpause geheiratet hat, musste aber erst einmal die 2:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC abhaken. Am vergangenen Samstag gab Sandhausen gleich zwei Führungen aus der Hand. „Wir haben das Spiel noch einmal analysiert. Die freien Tage waren auch wichtig, weil man dann erst so richtig abschalten kann. Das hat geholfen, um sich neu zu fokussieren“, sagte Drewes vor der nächsten Prüfung am Samstag daheim gegen den 1. FC Nürnberg (13 Uhr).

Die Franken sind etwas behäbig in die neue Spielzeit gestartet und holten erst vier Zähler. Damit liegen sie nicht nur hinter dem SVS, sondern auch hinter den eigenen Erwartungen. Drewes weiß, worauf es ankommen wird: „Wir müssen wieder eine bessere Leistung abrufen als zuletzt in Karlsruhe und wir müssen die Energie, die wir in den Heimspielen gegen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf gezeigt haben, wieder aufnehmen.“

Ein Faktor spielen dabei auch die Zuschauer. Drewes hofft auf eine große Unterstützung: „Das ist ein zusätzlicher Push von außen. Es ist unser Stadion und wir genießen die Spiele. Es ist gut, dass wir die ersten beiden Heimspiele schon einmal für uns entscheiden konnten. So soll es weitergehen.“

Der verletzte Grawe muss bis auf Weiteres noch zuschauen. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist nicht absehbar. Neben Drewes steht dann am Samstag noch der frühere U20-Nationalspieler Nikolai Rehnen im Aufgebot.