Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich drei immens wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Die Elf des Interimstrainer-Duos Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger gewann gegen den unmittelbaren Mitkonkurrenten VfL Osnabrück mit 3:0 (1:0). Die Tore für Sandhausen markierten Alexander Esswein (6.), Kevin Behrens (63., beide per verwandeltem Elfmeter) und Philipp Klingmann (88.). Da Eintracht Braunschweig zeitgleich nicht über ein 0:0 in Nürnberg hinauskam, verbesserte sich der SVS in der Tabelle auf den Relegationsplatz.

