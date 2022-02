SV Sandhausen darf 6000 Zuschauer ins Stadion lassen

Sandhausen. Für das Heimspiel des SV Sandhausen gegen Erzgebirge Aue am Samstag, den 5. Februar, bedeutet dies, dass bis zu 6000 Zuschauer im BWT-Stadion am Hardtwald zugelassen sind, davon eine begrenzte Zahl im Stehplatzbereich. Für alle Stadiongäste gilt die 2Gplus-Regelung und Maskenpflicht.

Der Tageskarten-Verkauf läuft online sowie im Fanshop am Stadion (hier ist die 3G-Regel zu beachten) gestartet. Es stehen noch Eintrittskarten im freien Verkauf zur Verfügung, derzeit sind nach Mitteilung des Vereins 3500 Tickets verkauft. Am Spieltag selbst wird es keine Tageskasse geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1