Sandhausen. Der SV Sandhausen steht derzeit auf dem vorletzten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga. Nur fünf Punkte mehr auf dem Konto hat der 1. FC Nürnberg - der nächste Gegner des SVS. Heute, 31. Januar, steht das Duell der Schwarz-Weißen gegen die Mannschaft aus Bayern an. Anstoß ist um 13.30 Uhr im BWT-Stadtion am Hardtwald.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren