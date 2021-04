SV Sandhausen empfängt Hannover 96

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat dem Hamburger SV (2:1-Sieg) mal wieder wehgetan und sich gleichzeitig in eine gute Ausgangslage für den Schlussspurt in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht. Denn am heutigen Sonntag müssen die Schwarz-Weißen erneut ran. Zu Gast im BWT-Stadion am Hardtwald ist beim Anpfiff um 13.30 Uhr Hannover 96.

AdUnit urban-intext1

Sowohl Trainer als auch die Mannschaft wissen, dass mit den drei Zählern gegen Hamburg erst ein Etappensieg eingefahren wurde. Das große Ziel ist noch ein ganzes Stück entfernt und deswegen mahnt auch Daniel Keita-Ruel: „Wir dürfen uns nur kurz freuen. Es geht direkt weiter und dieser Sieg war nur der erste wichtige Schritt.“