Sandhausen. Der SV Sandhausen empfängt am heutigen Sonntag, 24. Oktober, um 13.30 Uhr den SV Werder Bremen im BWT-Stadion am Hardtwald. Der SVS liegt zurzeit auf dem 16. Tabellenplatz, Bremen auf Platz 10. Beim letzten Spiel gegen Hansa Rostock überzeugten die Kurpfälzer beim 1:1 vor allem in kämpferischer Hinsicht.

Sandhausens Mittelfeldspieler Erik Zenga schaut hier arg betröppelt – kein Wunder nach dem 1:6 gegen den SV Darmstadt 98. Dabei bekam der 28-Jährige von seinem Coach Alois Schwartz zuletzt gute Noten. © PIX