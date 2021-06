SV Sandhausen ergänzt seinen Trainerstab

Sandhausen. Beim SV Sandhausen gibt es Veränderungen im Trainerstab. Neu am Hardtwald sind Co-Trainer Sargon Duran sowie Athletik- und Reha-Trainer David Lechner. Mit den bewährten Kräften Anthony Loviso als Teammanager, Chef-Physiotherapeut Christian Bieser und Physiotherapeutin Franziska Wickenhäuser sowie Mannschaftsbetreuer Muhterem Kocaman und Busfahrer Simon Gräber gehe der SVS auch in die Saison 2021/22, heißt es in einer Pressemeldung. Veränderungen gebe es dagegen im Trainerstab, wo neben Daniel Ischdonat und Phil Weimer zwei neue Trainer hinzukommen, und in der medizinischen Abteilung.

„Ich bin sehr froh, dass wir das Team hinter dem Team rechtzeitig zum Trainingsstart komplett besetzt haben. Neben den bewährten Kollegen haben wir mit Sargon Duran und David Lechner zwei Neuzugänge im Trainerteam an den Hardtwald geholt, die unser Chef-Trainer Team Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits unterstützen werden“, zeigt sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, erfreut über den Wechsel. “Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Dirk Stelly für seine Arbeit in den letzten Jahren. Vor der kommenden Saison haben wir gemeinsam beschlossen getrennte Wege zu gehen und uns neu zu orientieren.“

Veränderungen gibt es auch im Bereich der Mannschaftsärzte. Mit Dr. Nikolaus Streich und Dr. Falko Frese bleiben zwei bisherigen Mediziner dem Team erhalten, zwei andere treten kürzer, beziehungsweise. hören auf. „Pieter Beks steht uns noch sporadisch zur Verfügung, wird aber kürzertreten. Ihm möchte ich für sein Engagement sehr herzlich danken. Mit Brigitte Michelbach wird ein SVS-Urgestein in den verdienten Ruhestand gehen. Brigitte hat Jahrzehnte lang den SV Sandhausen medizinisch betreut, ihr gebührt ein riesiges Dankeschön für Ihren Einsatz und Ihre Vereinstreue“, lobt Kabaca die Verdienste der beiden Mediziner.

