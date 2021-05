SV Sandhausen erhält Schützenhilfe und rettet sich

Bochum. Bochum. Der SV Sandhausen bleibt der 2. Fußball-Bundesliga erhalten und wird 2021/22 seine zehnte Saison im Unterhaus bestreiten. Obwohl die Mannschaft des Trainergespanns Gerhard Kleppinger/Stefan Kulovits die eigene Aufgabe am Sonntag nicht erfolgreich gestaltete und beim Meister VfL Bochum mit 1:3 unterlag, konnten die Schwarz-Weißen den Kopf gerade noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen. Dabei profitierten sie von einer 1:2-Niederlage des VfL Osnabrück beim FC Erzgebirge Aue sowie der 0:4-Klatsche von Eintracht Braunschweig beim Hamburger SV.

AdUnit urban-intext1

„Ich bin erleichtert, aber ich kann mich nicht freuen“, sagte Präsident Jürgen Machmeier. „Leider haben wir uns wieder selbst geschlagen. Nichtsdestotrotz können wir mit diesem Ergebnis leben. Das war eine verkorkste und die bislang schlimmste Saison. Wir haben alles mitgenommen, was in negativer Hinsicht passieren kann. Im Normalfall steigt man nach so einer Spielzeit ab, aber wir haben es geschafft.“

Der Tag des Saisonfinals begann mit keinen guten Nachrichten aus Sicht des SVS, denn Abwehrchef Tim Kister fehlte aus nicht näher definierten disziplinarischen Gründen und wurde in der Dreierkette von Janik Bachmann ersetzt. Disziplinierter agierte der SVS auf dem Spielfeld, denn Julius Biada hatte nach nicht einmal einer Minute die Führung auf dem Fuß. Auf der Gegenseite zappelte der Ball nach 13 Minuten im Netz, doch Gerrit Holtmann hatte sich im Abseits aufgehalten.

Der SVS spielte munter mit und setzte so den vorgegebenen Matchplan um. Allerdings scheiterten Erik Zenga und Kevin Behrens an Patrick Drewes im VfL-Gehäuse. Besser machten es die Hausherren. Nikolas Nartey ließ seinen Gegenspieler nach einer Hereingabe entwischen und Milos Pantovic nickte ein. Beinahe wäre die Hypothek noch größer gewesen, denn ein Rückpass von Philipp Klingmann trudelte Simon Zoller in die Füße, doch Schlussmann Stefanos Kapino rettete. Zur Halbzeit schien Sandhausen auf dem Relegationsplatz zu landen, denn Osnabrück führte zu diesem Zeitpunkt in Aue mit 1:0.

AdUnit urban-intext2

Auch das 1:1 von Kevin Behrens hätte den Baden-Württenbergern nicht gereicht, um sich wieder vorbeizuschieben. Durch die Führung der Niedersachsen waren sie zu einem eigenen Dreier verdammt. Es gab dann aber Schützenhilfe aus Sachsen. Aue drehte das Spiel. Zwar traf auch Bochum durch Anthony Losilla und Robert Zulj noch zwei Mal, doch am tabellarischen Ausgang änderten diese Tore nichts mehr. „Vielen Dank an Aue“, richtete Machmeier die Worte an den Liga-Kontrahenten. „Sie haben Moral gezeigt und alles rausgehauen. Damit haben sie uns geholfen und vielleicht können wir uns irgendwann revanchieren.“

Und so gab es am Ende nur Sieger im Ruhrstadion, denn der VfL kehrt nach neun Jahren wieder ins Oberhaus zurück und Sandhausen kann nun endlich die Personalplanungen vorantreiben, da die Ligazugehörigkeit gesichert ist und man nicht den Umweg über die Relegation nehmen muss. „Wir lassen die Freude jetzt erst einmal sacken. Alles andere steht an diesem Tag hintenan, aber dann legen wir direkt los“, sagte der Sportliche Leiter, der Kleppinger und Kulovits keine schlechten Chancen einräumt, auch weiterhin das Traineramt zu bekleiden. Das sieht auch Machmeier so, der hofft, dass in den kommenden zwei Wochen die ersten Entscheidungen feststehen. Er richtete sich abschließend aber auch noch einmal mit deutlichen Worten an das Team: „Die Mannschaft ist zusammengewachsen, aber wenn sie von Anfang an so zusammengehalten hätte, dann wäre es nicht so eng geworden und wir hätten viel mehr erreichen können.“ Einen neuen Anlauf, es besser zu machen, haben sich die SVS-Profis nun aber erarbeitet und somit das Minimalziel erreicht. mjw

AdUnit urban-intext3