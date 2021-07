SV Sandhausen freut sich riesig auf Fans am Sonntag

Die Erinnerungen an Zuschauer im „BWT-Stadion am Hardtwald“ sind schon etwas verblasst. Anfang Oktober 2020 saßen letztmalig Anhänger auf den Tribünen, als der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen den FC St. Pauli gewann. Nun lassen es die Landesverordnung und die Behörden zu, dass beim ersten Spiel der neuen Saison wieder Fans im Stadion mitfiebern dürfen. Allerdings gibt

...