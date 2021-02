Das sogenannte „Sechs-Punkte-Spiel“ ist eine beliebte Phrase im Sport, um die Wichtigkeit einer Partie auszudrücken. Wenn man auf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga schaut, dann trifft genau diese Umschreibung auf die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem SV Sandhausen zu, denn mit einem Sieg im Kellerduell könnte der SVS mit den „Lilien“ gleichziehen.

Natürlich gibt es auch in dieser Begegnung nur drei Punkte und deshalb hält Michael Schiele von dem Begriff nichts. Bei der Pressekonferenz am Dienstag sagte er: „Auch nach dieser Partie gibt es noch genügend Spiele. Wir schauen nur auf uns und nicht auf die Konkurrenz. In unserer jetzigen Situation brauchen wir natürlich Punkte, aber wir wollen erst einmal unseren positiven Trend fortsetzen. Der Rest kommt von allein.“

Schwache Auswärtsbilanz

Besonders in der Fremde hat der SVS in dieser Saison aber große Probleme. Das unterstreicht die Bilanz: Erst einen Sieg gab es in acht Anläufen und so stehen die Schwarz-Weißen am Ende der Auswärtstabelle. „Diese Statistik haben wir nicht thematisiert. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich das bald ändern wird“, meint Schiele. Auf den Tag genau vor zwei Monaten trat der 42-Jährige die Nachfolge von Uwe Koschinat an. In der Zwischenzeit haben die Kurpfälzer zwei Siege eingefahren und sich einmal die Punkte geteilt. „Die Kampfbereitschaft innerhalb der Mannschaft stimmt. Wir laufen mutiger an und der spielerische Ansatz ist deutlicher erkennbar. Wir haben inzwischen auch mehr Ballgewinne zu verzeichnen. Diese Phasen stimmen mich positiv“, sagt Schiele.

Trotz der spielerischen Steigerung, die er erkannt hat, ist der SVS aber auch weiterhin stark von Standardsituationen abhängig. Über die Hälfte aller Treffer resultieren aus ruhenden Bällen. „Natürlich würden wir die Tore auch gerne herausspielen, aber es ist auch gut zu wissen, dass wir Spiele durch Freistöße und Ecken entscheiden können. Das ist aber nicht nur bei unserer Mannschaft so, zum Beispiel auch bei Darmstadt. Am Mittwoch treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in diesem Bereich gut sind“, weiß Schiele.

In personeller Hinsicht kann er wieder auf Alexander Esswein bauen. Der Mittelfeldspieler war ein Kontakt einer am Coronavirus erkrankten Person, hatte selbst aber keine Symptome. Nikolas Nartey und Julius Biada fehlen dagegen weiter verletzungsbedingt. Außerdem ist Erik Zenga angeschlagen. Patrick Schmidt, der bei seinem Debüt am Sonntag gegen Bochum die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, ist gesperrt.

Kapino bleibt im Tor

Zwischen den Pfosten wird erneut Stefanos Kapino stehen, der seinen Status dank eines starken Auftritts beim 1:1 gegen den VfL als neuer Stammtorwart untermauert hat. „Er hat ein gutes Spiel abgeliefert“, bestätigt der Coach, der indes nicht thematisieren wollte, wie der verdrängte Rick Wulle die Entscheidung aufgenommen hat. „Wir haben das intern besprochen und das bleibt auch unter uns. Klar ist aber natürlich, dass kein Spieler gerne auf der Bank sitzt“, machte Schiele deutlich.

In Darmstadt herrscht nach vier Niederlagen nacheinander Krisenstimmung. „Die Enttäuschung über zu wenig Punkte treibt uns an, es in der Rückrunde besser zu machen. Gegen Sandhausen haben wir dazu die erste Möglichkeit. Nur darauf konzentrieren wir uns“, sagt Lilien-Coach Markus Anfang, der auf Stürmer Serdar Dursun bauen kann. Allerdings fehlen Victor Palsson und Mathias Wittek.