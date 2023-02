SV Sandhausen pflegt seine Beziehungen

Zugegeben: Sportlich läuft es beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen nicht ganz so rund. Das ist aber kein Grund, nervös zu werden – weder für Teammanager Philipp Klingmann, noch für die Partner des Vereins. Zumindest scheint Klingmann nichts so schnell aus der Ruhe zu bringen, wie er beim Business-Frühstück im Achat-Hotel in Reilingen erzählte.

Hierzu hatte der Zweitligist seine Geschäftspartner und Unterstützer eingeladen, die – eben ähnlich wie Klingmann – sich nicht von der derzeitigen Platzierung der Mannschaft im untereren Drittel erschüttern lassen. Immerhin hält sich der Verein seit zehn Jahren in Deutschlands zweithöchster Spielklasse und hat schon einige Turbulenzen überstanden – auch dank starker Partner, wie Presseverantwortlicher und Moderator der Veranstaltung, Markus Beer, die Runde würdigte.

Klingmann erläutert Arbeit

Neben einem sympathischen Speed-Networking in Speed-Dating-Manier, bei dem sich Partner in kleineren Gruppen intensiver zu konkreten Fragestellungen binnen kurzer Zeit austauschen und somit auch kennenlernen konnten, präsentierten zwei Unterstützer des SVS ihr Unternehmen mit knackigen Impulsvorträgen. SVS-Teammanager Philipp Klingmann sprach zudem über seinen Rollentausch vom Fußballprofi zum Teammanager und über seine jetzigen Aufgaben. „Ich versuche dabei, alles um die Mannschaft herum optimal zu planen“, machte er deutlich, dass hier neben Transfer und Unterkunft vor allem die Essenfrage nach den Spielen wichtig sei. Auch gab er Eigenheiten der Trainer preis, etwa, dass die Mannschaft unter Ex-Coach Alois Schwartz ihre Besprechungen vor dem Spiel eher im Stadion abhielt, der neue Trainer Tomas Oral einen Konferenzraum im jeweiligen Achat-Hotel dafür bevorzugt, in dem die Mannschaft vor ihren Begegnungen (auch vor Heimspielen) übernachtet. Klingmann, der den Trainerschein in der Tasche hat, ist zudem erster Ansprechpartner für die Geschäftsführung und gleichzeitig auch Ratgeber sowie Unterstützer für die Spieler.

Mit dem Wunsch, dass sich bald das Punktekonto des SVS füllen würde, verabschiedeten sich die Businesspartner nach etwa zwei Stunden wieder von einander. kaba

Info: Das nächste Spiel bestreitet der SVS am Samstag, 4. März, um 13 Uhr am Hardtwald gegen Holstein Kiel.