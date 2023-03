SV Sandhausen: Spieler sind in der Pflicht

Exakt einen Monat ist es her. Am 20. Februar wurde Tomas Oral beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen als Retter vorgestellt. Die Aufbruchstimmung, die der 49 Jahre alte Nachfolger von Alois Schwartz bei seiner Antrittsrede versprühte, ist in der Zwischenzeit längst verflogen. Der Haussegen am Hardtwald hängt nach nur zwei Punkten aus vier Spielen und dem Absturz an das Ende der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga schiefer denn je. Schlechter startete ein neuer Coach beim SVS noch nie.

Oral steht jedoch nicht zur Debatte. Viel mehr sind die Spieler in der Pflicht, findet Präsident Jürgen Machmeier. „Wir haben keinen Abstiegskampf gesehen“, sagte der Club-Boss nach dem beschämenden Auftritt am Sonntag beim 0:5 gegen den FC St. Pauli (wir berichteten). „Wenn du im Abstiegskampf nicht bereit bist, alles reinzuhauen, dann reicht es nicht. Es gibt ein paar Spieler, die das noch nicht verstanden haben. Da muss der Trainer jetzt sortieren.“

Doch wen hätte der Coach dann überhaupt noch zur Verfügung? Ganz sicher hat nur Torhüter Patrick Drewes seine Leistung abgerufen - trotz der fünf Gegentore, bei denen er jeweils machtlos war. In Ansätzen strahlte auch Ahmed Kutucu Gefahr aus. Alle anderen Profis hinken den Erwartungen seit Wochen hinterher. „So kannst du im Abstiegskampf nicht bestehen, da müssen wir uns nun alle hinterfragen“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Abstiegsangst beim SV Sandhausen: Hohe Spielerfluktuation

Er ist für die Kaderplanung zuständig und erhöhte mit seinen im Winter getätigten Transfers die Anzahl der seit elf Jahren verpflichteten Spieler auf unglaubliche 158. Die hohe Fluktuation ist das eine Problem, denn ein Konzept ist kaum noch erkennbar. Das andere: Haben die später verpflichteten Spieler in der Vorsaison noch einen entscheidenden Teil zum Klassenerhalt beigetragen, scheinen die in dieser Winterpause verpflichteten Profis die Anforderungen derzeit nicht erfüllen zu können.

Oral wirkte ratlos, wollte aber nicht voreilig und unüberlegt auf seine Mannschaft eindreschen. „Ich muss mir meine Gedanken zur Partie machen. Wir müssen schauen, mit welchen Spielern wir den Abstiegskampf angehen“, sagte er. Der Coach fand aber auch, seine Mannschaft habe sich gegen den Kiez-Club „nicht abschlachten lassen“.

Den Fans war das egal. Sie stellten bereits in der Halbzeit die Unterstützung ein. Einst galt der SVS aufgrund seiner Geschlossenheit und Mentalität als gallisches Dorf im Unterhaus. Gegenwärtig ist davon nichts mehr übrig.

Ein Umschwung ist nur schwer vorstellbar, aber Kabaca, der ebenfalls unter Beobachtung stehen dürfte, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Wir brauchen nun Krieger, die sich für den Verein zerreißen.“

Die nächste Bewährungsprobe steht nach der Länderspielpause beim ebenfalls kriselnden Traditionsclub Hannover 96 auf dem Programm. Ausreichend Zeit, um sich zu besinnen, haben die Profis nun. Nur Zeit allein wird ihnen nicht mehr helfen.