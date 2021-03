Sandhausen. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Osnabrück steht für den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhrz) das nächste Kellerduell an. Dann geht es für die Kurpfälzer zum punktgleichen Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig. Auch in Braunschweig wird es darum gehen, mit derselben Intensität ins Spiel zu gehen wie zuletzt schon gegen Paderborn und Osnabrück“, erklärt Interimstrainer Gerhard Kleppinger, der das Training unter der Woche gemeinsam mit Teammanager Anthony Loviso und Videoanalyst Phil Weimer geleitet hat.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren