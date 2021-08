SV Sandhausen-Stadion bei Ranking Vorletzter

Sandhausen. In welche Stadien gehen Fußballfans besonders gern? Und welche meiden sie lieber? Die Plattform Testberichte.de hat dazu 340 000 Online-Rezensionen zu 66 Fußballstadien ausgewertet. Das populärste Stadion kommt auf durchschnittlich 4,7 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste liegt bei 3,9.

Das BWT-Stadion am Hardtwald des SV Sandhausen (4,0) schneidet allerdings nicht so gut ab. Es liegt auf Platz 64 von 66 Bewerteten. Schlechter benotet wurden nur die Flyeralarm-Arena der Würzburger Kickers (4,0) und die Brita-Arena des SV Wehen Wiesbaden (3,9). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Spielort des SV Sandhausen stören sich Besucher an der Parkplatzsituation, den Wartezeiten am Getränkestand und vor allem an dem überforderten Personal und der unzureichenden Organisation.

Der Signal Iduna Park in Dortmund konnte seine Spitzenposition von 2019 halten – mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 Sternen bei rund 28 000 Bewertungen. Die Zuschauer schätzen an der Heimat von Borussia Dortmund besonders die beeindruckende „gelbe Wand“, die Stadion-Tour, das freundliche Personal und die gute Erreichbarkeit sowohl per Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Neu auf Platz zwei liegt das Rudolf-Harbig Stadion in Dresden, das sich mit 4,7 Sternen bei über 7000 Online-Rezensionen um drei Plätze verbessert hat. Pluspunkte sammelt das „Wohnzimmer“ von Dynamo Dresden vor allem mit seiner guten Stimmung selbst bei nicht ausverkauftem Haus, den bequemen Sitzplätzen und den akzeptablen Preisen für Bier und Krakauer. zg