SV Sandhausen stellt auf 2G um

Der SV Sandhausen reagiert mit Blick auf seine anstehenden Heimspiele in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Anpassungen der Corona-Landesverordnung, die am Freitag, 15. Oktober, in Kraft getreten sind. Das teilt der Verein mit.

Gegen den SV Werder Bremen (Sonntag, 24. Oktober, 13.30 Uhr) wird vorläufig letztmalig ein gültiger 3G-Nachweis (entweder negativ getestet oder vollständig geimpft oder vollständig genesen) zum Eintritt ins BWT-Stadion am Hardtwald berechtigen.

Das Publikum im Hardtwaldstadion muss bald die 2G-Regel beachten. © dpa

„Zum Start des Vorverkaufs haben wir die Partie gegen Werder Bremen – entsprechend der damals gültigen Landesverordnung – als 3G-Veranstaltung beworben. Eine kurzfristige Umstellung auf das 2G-Modell ist vor diesem Hintergrund nur schwer umsetz- und vermittelbar, vor allem für Fans mit bereits erworbenen Tickets, aber auch für unsere Dienstleister im Stadion“, teilt Pressesprecher Markus Beer mit.

„Gerne möchten wir auch nochmals darauf hinweisen, frühzeitig zum Stadion zu kommen, um die Wartezeit bei den aufwendiger gewordenen Einlasskontrollen zu verkürzen. Gegen Bremen wird die Stadionöffnung bereits um 11.30 Uhr, zwei Stunden vor Spielbeginn, sein. Von Vereinsseite werden wir schon gegen Bremen zusätzlich mit mobilen Check-in-Stationen rund um das BWT-Stadion am Hardtwald unterwegs sein, um die 3G-Testung zu entzerren und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“, teilt der SVS mit.

Bei der Partie gegen den SV Werder Bremen werde es zudem wieder ein mobiles Impfangebot des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions geben. Der SV Sandhausen wird, wie schon in der Vergangenheit auch, das Impfangebot des Kreises mit einer Freikarten-Aktion unterstützen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der SVS-Homepage.

Schülern ist Zutritt gestattet

Ab der Partie gegen den 1. FC Nürnberg stellt der SV Sandhausen bei seinen Heimspielen auf das 2G-Modell um. Es erhalten also nur noch vollständig geimpfte (die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage alt sein) oder genesene (Nachweis nicht älter als sechs Monate) Zuschauer mit einer gültigen Eintrittskarte Zutritt zum Stadiongelände.

Personen, die als Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen, ist bis auf Widerruf der Zutritt gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. Die Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel durch ein entsprechendes Ausweisdokument zu erfolgen. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Nachweis, heißt es abschließend. zg

Info: Alle aktuellen Informationen zum Stadionbesuch unter https://www.svs1916.de

