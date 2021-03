Sandhausen/Erzgebirge. Der SV Sandhausen trifft an diesem Samstag um 13 Uhr auf den FC Erzgebirge Aue. Mit Tim Kister, Diego Contento, Denis Linsmayer (alle fünfte Gelbe Karte) sowie Aleksandr Zhirov (Rotsperre) sind vier Profis im Duell am Samstag beim FC Erzgebirge Aue wieder spielberechtigt, die zuletzt fehlten und vorrangig dafür auf dem Feld stehen, um Gegentore zu verhindern. In der Offensive fehlt dagegen Kevin Behrens. Der mit acht Treffern beste Torschütze des abstiegsbedrohten Zweitligisten steht aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung. Dafür rückt Daniel Keita-Ruel in die Startformation.

