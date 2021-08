SV Sandhausen und Fans äußern sich zu Bannern

Sandhausen. Das Spiel des SV Sandhausen gegen den Karlsruher SC (wir berichteten) löste eine heftige Diskussion aus. Auf den Plakaten, die beim torlosen badischen Derby gegen den Karlsruher SC von Fans gezeigt worden waren, stand unter anderem: „Niemand ist größer als der Verein. Auch nicht Jürgen Machmeier.“ Oder aber auch: „Hand in Hand fahrt ihr unseren Verein an die Wand." Auslöser der Proteste war der Abgang von Identifikationsfigur Denis Linsmayer. Dem Mittelfeldspieler war nach acht Jahren nahegelegt worden, sich eine neue sportliche Herausforderung zu suchen.

Nun geben der SV Sandhausen und seine Fans folgende gemeinsame Erklärung ab: "Nach der geäußerten Kritik der SVS-Fans in Form von Bannern während des Heimspiels gegen den Karlsruher SC am Samstag, 14. August, und eines offenen Beitrags am Dienstag, 17. August, im Internet, haben sich die Vereinsführung mit Präsident Jürgen Machmeier, Geschäftsführer Volker Piegsa und Sportlichem Leiter Mikayil Kabaca sowie Fans und Fanclubvorsitzende in zwei Gesprächsrunden unmittelbar zusammengesetzt. In einem von beiden Seiten konstruktiven und respektvollen Meinungsaustausch wurden Sachverhalte aufgeklärt, Missverständnisse ausgeräumt und ein gegenseitiges Verständnis entwickelt."

Weiter heißt es: "Für die Zukunft soll eine veränderte Dialogstruktur herausgearbeitet werden, die in den nächsten Wochen und Monaten gemeinschaftlich umgesetzt wird. Ziel dabei ist es, die Kommunikation zwischen Verein und Fans zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu bringen.

Zunächst gilt die volle Aufmerksamkeit jetzt der Unterstützung der Mannschaft beim kommenden, wichtigen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Freitagabend."