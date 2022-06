SV Sandhausen und Stürmer Erich Berko lösen Vertrag auf

Sandhausen. Der SV Sandhausen und Stürmer Erich Berko lösen ihren bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. Das erklärte der Verein am frühen Freitagabend in einer Pressemitteilung. Erich Berko wechselte im Januar vom SV Darmstadt 98 nach Sandhausen. In der vergangenen Rückrunde kam der Stürmer neunmal für den SVS zum Einsatz, dreimal stand er in der Startelf. Beim 1:1 in Heidenheim bereitete Berko den Ausgleichstreffer von Cebio Soukou vor. Nach Ende der Spielzeit haben sich Verein und Spieler einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1