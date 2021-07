SV Sandhausen verliert erneut: 0:3 in Regensburg

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat einen miserablen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Knapp eine Woche nach dem 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf verlor der Abstiegskandidat auch sein zweites Spiel beim SSV Jahn Regensburg am Samstag mit 0:3 (0:1). Carlo Boukhalfa (34. Minute), Scott Kennedy (70.) und Joël Zwarts (82.) erzielten vor 5018 Zuschauern die Treffer für die Gastgeber. Die Schlussphase musste Sandhausen nach der Gelb-Roten Karte für Oumar Diakhité (75. Minute) in Unterzahl bestreiten.

