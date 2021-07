SV Sandhausen verliert Test mit 1:3 gegen WSG Tirol

Pascal Testroet soll das Angriffsspiel des SV Sandhausen ankurbeln. Der Stürmer ist am vergangenen Donnerstag ins Trainingslager nachgereist und feierte bereits zwei Tage später sein Startelf-Debüt für den Fußball-Zweitligisten. Allerdings fehlten ihm und seinen neuen Kollegen die zündenden Ideen, sodass der Abschlusstest gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol mit 1:3 in die Binsen ging.

„Das war ein ausgeglichenes Spiel“ bilanzierte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. „Wir hatten mehr Chancen und hätten in Führung gehen müssen. Allerdings haben wir zu fahrlässig verteidigt und lagen nach 60 Minuten 0:2 zurück.“

Bis zur ersten Trinkpause hatten beide Mannschaften Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Die beste Tormöglichkeit der Tiroler vereitelte Patrick Drewes im SVS-Gehäuse. Auf der Gegenseite scheiterten Cebio Soukou und Testroet. Das Trainergespann, das aus Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger besteht, konnte mit dem durcheinandergewirbelten Kader aber insgesamt zufrieden sein. Der Grund: Sandhausen übte über die Außenbahnen eine Menge Druck aus. Was jedoch fehlte, war die Durchschlagskraft im Strafraum.

In der Halbzeit war der Tag von Testroet dann beendet. Der ehemalige Profi des FC Erzgebirge Aue war bei den Sachsen ein echter Leistungsträger. Seine Verpflichtung ist aus SVS-Sicht ein Coup. Doch wie konnte es dazukommen, dass sich der 30-Jährige trotz seines laufenden Vertrags bis 2023 von den Veilchen verabschiedete? In Aue trat mit Aliaksei Shpileuski ein neuer Coach seine Stelle an. Dieser soll für Testroet in seinem angepassten System keine Verwendung gehabt haben. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben Sandhausens Verantwortliche daraufhin einen niedrigen sechsstelligen Betrag gezahlt, um Testroet loszueisen.

Für den Mittelstürmer stand Daniel Keita-Ruel in Durchgang zwei auf dem Feld. Auch er konnte die Torgefahr nicht erhöhen. Stattdessen kam Tirol besser ins Spiel und auch zur Führung. Giacomo Vrioni traf aus einer abseitsverdächtigen Situation. Nur fünf Minuten später legte die Leihgabe von Juventus Turin das 2:0 nach. Die Schwarz-Weißen benötigten etwas Zeit, um sich zu sammeln. Der eingewechselte Alexander Esswein traf mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:2. Soukou, der eine ordentliche Partie ablieferte, verpasste den Ausgleich und in der dritten Minute der Nachspielzeit setzte Zen Rogelj den Schlusspunkt.

Kabaca resümierte: „Mit den Auswechslungen ab der 60. Minute haben wir dann nochmal frischen Wind reingebracht, kamen wieder besser ins Spiel und so fiel auch verdient der Anschlusstreffer. Wir haben dann alles versucht, um noch den Ausgleich zu erzielen, bekommen aber mit dem Schlusspfiff nach einem Konter das 1:3.“

Aus dem Lager der verletzten Spieler gibt es derweil positive Neuigkeiten zu vermelden. Kleppinger klärt auf: „Carlo Sickinger war nach muskulären Problemen Anfang der Woche wieder dabei und Dennis Diekmeier ist zurück im Mannschaftstraining. Julius Biada und Rick Wulle absolvieren ihr Aufbautraining, lediglich Tim Kister ist noch angeschlagen.“

„Astreine Bedingungen“

Sein Fazit zum Trainingslager fällt ebenfalls positiv aus: „Wir konnten hier unter astreinen Bedingungen arbeiten. Wir hatten kurze Wege vom Hotel zum Training und die Trainingsplätze waren in einem sehr guten Zustand. Die Mannschaft war absolut leistungsbereit und ist heiß auf die Saison. Natürlich haben wir viel im taktischen Bereich gearbeitet, um flexibel agieren zu können. Wichtig ist, dass die Mannschaft schnell zusammenwächst. Deshalb haben wir nach dem ersten Testspiel auch eine Teambuildingmaßnahme gemacht, die Jungs hatten Spaß.“