So nah war der SV Sandhausen schon lange nicht mehr dran, den Auswärtsfluch in der 2. Fußball-Bundesliga loszuwerden. Gereicht hat es am Mittwochabend beim Aufstiegsanwärter SpVgg Greuther Fürth aber erneut nicht. Im 14. Anlauf in der Fremde kassierten die Kurpfälzer die 13. Niederlage und durch das 2:3 (1:1) auch einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

