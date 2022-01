SV Sandhausen verpflichtet weiteren Neuzugang

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen leiht den 20-jährigen Offensivspieler Alou Kuol vom VfB Stuttgart bis Saisonende aus.

„Nachdem zuletzt Gianluca Gaudino um eine Leihe gebeten hat und auch Charlison Benschop mit der Bitte um Freigabe auf uns zukam, haben wir einen Ersatz gesucht. Alou machte von Beginn an einen hochmotivierten Eindruck ob der Möglichkeit sich beim SV Sandhausen zu beweisen. Mein Dank gilt dem VfB Stuttgart, der der Leihe von Alou bis Saisonende zugestimmt hat. Mit seiner Unbekümmertheit wird er für frischen Wind sorgen,“ ist sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SV Sandhausen, sicher.

Kuol wurde in Khartum im Sudan geboren. In seiner Kindheit siedelte er mit seiner Familie nach Australien um, wo er für die Central Coast Mariners spielte. Im Sommer 2020 wechselte er zum VfB Stuttgart. Ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025 erzielte er bislang in der 2. Mannschaft in 19 Einsätzen in der Regionalliga Südwest sieben Tore und ist damit bester Torschütze beim VfB II.

„Alou ist ein junger, hungriger Spieler, der hier seine nächsten Schritte gehen möchte. Dabei wollen wir ihn unterstützen und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen.

„Ich bin dem SV Sandhausen sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe in der 2. Liga zu spielen. Ich möchte mich hier beweisen und somit helfen, dass der Klub seine sportlichen Ziele erreicht“, freut sich Kuol auf die nächste Aufgabe in seiner Karriere.

Nach Dario Dumic (FC Twente), Ahmed Kutucu (Istanbul Basaksehir FK, Leihe), Felix Wiedwald, Erich Berko (SV Darmstadt 98), Tom Trybull und Maurice Deville ist Alou Kuol der siebte Neuzugang des SVS im Jahr 2022. Nils Seufert (SpVgg Greuther Fürth, Leihe) war bereits zu Beginn der Winterpause kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr neu zum Sandhäuser Kader dazugestoßen.

