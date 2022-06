SV Waldhof leiht Dörfler aus

Der Mannheimer Drittligist leiht Außenbahnspieler Johannes Dörfler vom SC Paderborn aus. Am Donnerstagabend bestätigten beide Clubs, was diese Zeitung bereits zuvor berichtet hatte.

Der heute 25-Jährige drückte vor etwas mehr als vier Jahren dem Relegationshinspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem SVW seinen Stempel auf, als er kurz nach seiner Einwechslung nach einem Flankenlauf über das halbe Feld Maximilian Beister bediente, der zum Uerdinger 1:0 traf.

In der Spielzeit 2019/2020 konnte sich der in der Jugend von Mönchengladbach groß gewordene Profi in Paderborn nicht durchsetzen und wurde an den FSV Zwickau verliehen, im folgenden Zweitliga-Jahr des SCP entwickelte sich „Jojo“ dann zum Stammspieler. Zuletzt kam der 1,83 Meter große Dörfler aber kaum noch zum Einsatz.

Beim SV Waldhof Mannheim ist der Rheinländer ghanaischer Abstammung bereits der fünfte Neuzugang für die kommende Saison. th/alex