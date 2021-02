Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim tritt im Auswärtsspiel bei Türkgücü München an diesem Samstag um 14 Uhr an. Der Gastgeber steht an fünfter Tabellenposition, der SV Waldhof an achter Stelle.

