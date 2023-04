SVA nutzt Fehler aus

Der SV Altlußheim siegte in der Fußball-Kreisklasse B1 am vergangenen Spieltag glanzlos, Eppelheim II hingegen siegte klar.

FV 1918 Brühl III – SV Altlußheim 1:3 (0:3)

Brühl III fand in Halbzeit eins nicht statt und verteilte nachträgliche Ostergeschenke. Altlußheim führte zur Pause nach drei katastrophalen Brühler Fehlern mit 0:3. Simon Schweickert mit dem 0:1 (5.) und Markus Ferma mit einem Doppelpack (17., 26.) besorgten die klare Halbzeitführung. Altlußheim hatte sich selbst keine Chance herausgespielt, ging aber dennoch schier uneinholbar in die Kabine. Nach der deftigen Pausenansprache von Brühls Trainer Steffen Schäfer wurden die Gastgeber besser. Philipp Lenz traf mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 40 Metern zum 1:3 (69.). Mehr sprang für die Gastgeber aber nicht mehr heraus.

SpG ASV/DJK Eppelheim II – SpG Mühlhausen/Rettig. 6:1 (2:0)

Simon Treiber eröffnete mit einem Nachschuss nach einem abgewehrten Freistoß den Torreigen (26.). Leon Spicocchi besorgte nach Vorarbeit von Erfan Mosavi den 2:0-Pausenstand (41.). Tizian Spicocchi stellte nach Wiederanpfiff auf 3:0 (48.), ehe Gianni Keilbach nach einem Freistoß in den Strafraum per Kopfstoß verkürzen konnte (66.). Lennart Reiff per Elfmeter-Nachschuss (82.) und Treiber nach toller Vorarbeit von Reiff (88.) sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Das 6:1 erzielte Reiff, nachdem Dennis Karl sich durchgesetzt und den Ball auf ihn quergelegt hatte (89.). Am Ende steht ein verdienter Sieg für die Landesliga-Reserve, der leicht noch höher hätte ausfallen können. wy