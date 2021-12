Es hat alles ein wenig länger gedauert, doch so allmählich nimmt der Winterfahrplan des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen Formen an. Bevor es am Sonntag, 16. Januar 2022, daheim gegen Jahn Regensburg wieder um Punkte im Abstiegskampf geht, steht für die Schwarz-Weißen ein Trainingslager in Spanien auf dem Programm. Der Tross setzt sich an diesem Sonntag in Richtung Chiclana de la Frontera in

...