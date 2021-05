SVS bestreitet hochbrisantes Saisonfinale

Angriff ist die beste Verteidigung. So schätzt es auch Gerhard Kleppinger vor dem entscheidenden 34. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Der Coach des SV Sandhausen möchte sich nicht auf die Patzer der Konkurrenz verlassen, sondern mit seiner Mannschaft am Sonntag die ambitionierte Aufgabe beim Spitzenreiter VfL Bochum lösen (Spielbeginn: 15.30 Uhr), um allen Rechenspielen aus dem Weg

...