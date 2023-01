SVS bindet auch Christian Kinsombi langfristig

Region. Offensivspieler Christian Kinsombi verlängert seinen Vertrag beim SV Sandhausen langfristig und setzt damit ein Zeichen für die Zukunft. „Christian Kinsombi hat sich in den letzten 18 Monaten zu einem Stammspieler entwickelt. Deshalb sind wir froh, mit ihm einen jungen und hungrigen Spieler an den Verein binden zu können“, sagt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen, zur Vertragsverlängerung.

Kinsombi kam zum Beginn der Saison 2021/22 vom KFC Uerdingen an den Hardtwald und trägt seitdem das Trikot des SVS, heißt es in einer Mitteilung. In dieser Zeit kam der Außenbahnspieler auf insgesamt 35 Einsätze. Während er in der 2021/22 noch bei zehn seiner 18 Spiele eingewechselt wurde, lief er in der aktuellen Saison bei 14 seiner 17 Einsätze von Beginn an auf.

„Wir haben mit Chris Kinsombi einen hochtalentierten Spieler in unserer Mannschaft, der in den letzten Monaten gut gespielt und sich enorm weiterentwickelt hat“, beschreibt Cheftrainer Alois Schwartz die Entwicklung des 23-Jährigen. „Er hat noch Potential und wenn er so weiterarbeitet, dann wird Chris auch die nächsten Schritte hier beim SVS machen“, so Schwartz weiter.

Auf den offensiven Außenbahnen zuhause, entwickelte Kinsombi in der laufenden Saison stetig mehr Torgefahr, diesen Trend belegen auch Kinsombis Statistiken: In 16 Zweitliga-Einsätzen gelangen ihm vier Treffer und vier Assists. Seit seinem entscheidenden Treffer beim Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg verpasste der kreative Offensivakteuer keine Minute mehr auf dem Platz. Mit dem Siegtor in Rostock, einem Treffer und einer Vorlage gegen Heidenheim und einem Tor in Hamburg bestätigte Kinsombi mit vier Torbeteiligungen in den letzten drei Partien vor der Winterpause seinen Leistungsanstieg und ist somit hinter seinem Bruder David zweitbester Scorer des SV Sandhausen.

„Die Verlängerung fühlt sich gut an. Ich bin froh, dass wir mit der Entscheidung ein positives Zeichen senden können. In der Rückrunde will ich meine Leistung bestätigen und damit die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen“, erklärt Christian Kinsombi nach der Vertragsunterschrift.