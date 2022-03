SVS für den Endspurt gerüstet

Der SV Sandhausen hat die Länderspielpause sinnvoll genutzt und Selbstvertrauen für den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga getankt. Bei einem Test beim VfB Stuttgart aus dem Oberhaus bewies das Team von Trainer Alois Schwartz Moral, denn der SVS drehte bei verkürzter Spielzeit einen 0:2-Pausenrückstand. Mit der letzten Aktion besiegelte Marcel Ritzmaier den 3:2-Auswärtserfolg der Sandhäuser (70.). Zuvor hatten Nils Seufert (42.) und Alexander Esswein (53.) den Doppelschlag von Alexis Tibidi (14./22.) egalisiert.

Sowohl VfB-Coach Pellegrino Matarazzo als auch Schwartz setzten am Donnerstagnachmittag zum Großteil nicht auf das gewohnte Stammpersonal. Bei Sandhausen stand aber Kapitän Dennis Diekmeier in der Anfangsformation. In der ersten Halbzeit dominierten die Schwaben das Geschehen und belohnten sich mit zwei Treffern. Die Gäste legten nach der Pause aber ein anderes Gesicht an den Tag und krönten ihre Aufholjagd dank Ritzmaiers Schuss aus halblinker Position.

Spiel terminiert

Für den Kampf um den Klassenerhalt ist der SVS nun also gerüstet und der Fahrplan nimmt auch konkrete Züge an, denn die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Jeweils zwei Mal müssen die Kurpfälzer freitags und sonntags ran. Zunächst geht es am Sonntag, 24. April, zum 1. FC Nürnberg (Anpfiff: 13.30 Uhr), ehe die beiden Freitagsspiele beim FC Schalke 04 am 29. April und beim SC Paderborn am 6. Mai anstehen (beide 18.30 Uhr). Am letzten Spieltag kommt Holstein Kiel an den Hardtwald (13.30 Uhr). fred

