SVS gewinnt Benefizspiel

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat ein Benefizspiel gegen eine Auswahl des Fußballkreises Heidelberg in Eppelheim bestritten. Der 7:0-Erfolg rückte in den Hintergrund, denn der Erlös geht an die Erdbebenopfer in der türkischen Provinz Hatay.

Im Tor startete beim SVS Timo Königsmann. Vor ihm formiert sich eine Kette aus Immanuel Höhn, Dario Dumic und Aleksandr Zhirov. Die Flügel bearbeiteten Dennis Diekmeier und Chima Okoroji, das Mittelfeld David Kinsombi, Philipp Ochs, Janik Bachmann und Mey Papela. Im Sturm lief Franck Evina auf.

Gegen die von Mehmet Öztürk (VfL Kurpfalz Neckarau) trainierte Auswahl kontrollierte der SVS die Partie von Beginn an, konnte sich zunächst aber nur wenige Chancen erarbeiten. Erst Höhn traf nach einem Eckball (14.), die Evina mit einem Freistoßtor ausbaute (44.).

Zur zweiten Halbzeit tauschen beide Teams das Personal: Vor Bene Grawe im Tor setzte SVS-Trainer Tomas Oral nun auf Arne Sicker, Oumar Diakhite und Bashkim Ajdini. Die Flügel besetzten Christian Kinsombi und Alexander Esswein, im Zentrum lenkte Abu El-Zein neben Marcel Ritzmaier das Spiel. Hamadi Al Ghaddioui, Ahmed Kutucu und Matej Pulkrab bildeten den Sturm.

Pulkrab erhöhte nach einem starken Dribbling auf 3:0 (62.). Kurz darauf war es erneut Pulkrab, der nach Hereingabe von Chris Kinsombi zum 4:0 einnetzte (76.). Nur Augenblicke später schraubte Ritzmaier mit einem Heber über den Torhüter den Spielstand auf 5:0 (78.). Erneut dauert es nicht lange, ehe Pulkrab seinen dritten Treffer und einen nicht ganz lupenreinen Hattrick erzielte (80.). Kurz vor dem Ende schnürte Ritzmaier seinen Doppelpack und traf zum 7:0 (86.).

An diesem Donnerstag, 23. März, ist die Mannschaft von Tomas Oral beim SV Darmstadt 98 im Merck-Stadion am Böllenfalltor zu Gast. Anstoß wird um 16.30 Uhr sein. zg